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الطائفة الإنجيلية: قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني تجاوزٌ للقانون الدولي وتعدٍٍ على القيم الإنسانية

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القاهرة - سامية سيد - تدين الطائفة الانجيلية بمصر، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين.

 

ويعرب الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن حزنه الشديد إزاء استخدام العنف الوحشي غير المُبرَّر، وقصف منشآت مدنية، وهو ما يؤكد على تجاوز إسرائيل القانون الدولي والتعدي على جميع القيم الإنسانية.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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