شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الخير تشارك قوافل التحالف الوطنى لمساعدة أهالينا فى قطاع غزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت شعار "مسافة السكة" انطلقت عشرات الحافلات التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، لدعم أشقائنا في غزة وفلسطين، وركزت مؤسسة مصر الخير التابعة للتحالف الوطني جهودها على المستلزمات الطبية العلاجية والأدوية والملابس الشتوية والبطاطين والألحفة من أجل دعم أهالي قطاع غزة خلال هذه الفترة ومساندتهم، بالإضافة إلى المواد الغذائية.

وتضمنت المساعدات الطبية علاج للإصابات الخطرة والحروق والأدوية الأساسية، بالإضافة إلى مستلزمات إنسانية لمكافحة برودة الطقس وهطول الأمطار التي عانت منها بعض الأماكن داخل قطاع غزة الأيام الماضية، كما شملت المساعدات عددا كبيرا من المواد الغذائية المختلفة.

وتشارك مصر الخير، منذ اليوم الأول ضمن قوافل إنقاذ أهالينا في غزة، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتحت شعار "مسافة السكة"، وركزت مصر الخير جهودها على المستلزمات الطبية العلاجية والأدوية والملابس الشتوية والبطاطين والألحفة من أجل دعم أهالي قطاع غزة خلال هذه الفترة ومساندتهم، بالإضافة إلى المواد الغذائية.

وكانت مؤسسة مصر الخير أعلنت مشاركتها في الحملة المصرية التي أطلقها التحالف الوطني لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين للتخفيف من أثار ما تعرضوا إليه خلال الأيام الماضية، وسط تأكيد وتوجيه الدولة المصرية لتقديم أوجه الدعم للشعب الفلسطيني.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.