شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير محاضر بيئية وإشغال للطريق العام لمخزن كرتون وخردة بالمنيرة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى أحد المواطنين تفيد بوجود مخازن للكرتون والخردة تتعدى على الطريق العام وتحدث إزعاجا للمواطنين على مدار اليوم بالمنطقه أمام مساكن أرض مطار إمبابة.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي المنيرة الغربية باتخاذ اللازم حيال الشكوى ورفع كافة التعديات والإشغالات وفتح الطريق أمام المواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لمنع تكرار المخالفة.

وعلى الفور، شن حي المنيرة الغربية حملة بإدارات رخص المحال والإشغالات والبيئة وشرطة المرافق، أسفرت عن مصادرة المخالفات وتحرير 3 محاضر بيئية و3 محاضر إشغال للطريق العام.