شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تدين الهجوم الإسرائيلي على مستشفى المعمداني وتدعو لتوفير الحماية للمدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدين المنظمة بشدة الهجوم على مستشفى الأهلي العربي في شمال قطاع غزة. فالمستشفى كان يعمل، وبه مرضى ومقدمو رعاية صحية والمسؤولون عن رعاية المرضى، ونازحون داخليًا يحتمون به، وتشير التقارير الأولية إلى وقوع مئات القتلى والمصابين.

وقالت المنظمة فى بيان لها ، كان المستشفى واحدًا من 20 مستشفى في شمال قطاع غزة أصدر لهم الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء، ولكن كان من المستحيل تنفيذ أمر الإخلاء نظرًا لحالة انعدام الأمن السائدة، والحالة الحرجة للعديد من المرضى، وافتقار النظام الصحي لما يلزم من سيارات إسعاف وموظفين وأسرّة في المستشفيات، وعدم وجود مأوى بديل للنازحين الذين يحتمون به.

وتدعو المنظمة إلى توفير حماية فعالة للمدنيين والرعاية الصحية فورًا، فأوامر الإخلاء يجب إلغاؤها، ويجب التقيد بالقانون الإنساني الدولي الذي يوجب توفير حماية فاعلة للرعاية الصحية وعدم استهدافها مطلقًا.