شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل هنية: المقاومة مستمرة ولن تتوقف إلا برحيل المحتل عن أرضنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية، إن المقاومة مستمرة، ولن تتوقف إلا برحيل المحتل عن أرضنا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن مجزرة مستشفى المعمداني ستشكل نقطة تحول في مواجهة العدو.

وأوضح إسماعيل هنية، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يحترم قيما ولا قوانين، متابعا: "أناشد أهالينا في كل المدن والمخيمات الوقوف فى وجه الاحتلال".