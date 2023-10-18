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إسماعيل هنية: المقاومة مستمرة ولن تتوقف إلا برحيل المحتل عن أرضنا

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القاهرة - سامية سيد - قال رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية، إن المقاومة مستمرة، ولن تتوقف إلا برحيل المحتل عن أرضنا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

 

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن مجزرة مستشفى المعمداني ستشكل نقطة تحول في مواجهة العدو.

 

وأوضح إسماعيل هنية، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يحترم قيما ولا قوانين، متابعا: "أناشد أهالينا في كل المدن والمخيمات الوقوف فى وجه الاحتلال".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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