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الرئيس السيسي يدين بأشد العبارات القصف المتعمد لمستشفى المعمداني فى غزة

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي "تابعت ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر ٢٠٢٣ في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

 

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، "لذا أدين بأشد العبارات، هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية، مؤكداً موقف مصر دولة وشعباً رفضها لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالباً بوقفها بشكل فوري

 


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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