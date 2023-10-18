قصف مستشفى المعمداني.. حمدين صباحي يهتف: تسقط إسرائيل



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نظم عدد من رؤساء أحزاب وقيادات وأعضاء الحركة المدينة، وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية بجاردن سيتي مساء الثلاثاء؛ تنديداً بالقصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني بغزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء والمصابين.

وقاد حمدين صباحي الهتافات أمام السفارة الأمريكية، مرددا: "تحيا مصر .. تحيا فلسطين .. تسقط إسرائيل.. تسقط الإدارة الأمريكية.. يسقط الانحياز البريطاني"، كما هتف "بنرددها جيل ورا جيل.. بنعاديكي يا إسرائيل".

وقال طلعت خليل، نائب رئيس حزب المحافظين، إنه "أثناء اجتماع رؤساء أحزاب الحركة المدنية منذ قليل بحزب المحافظين سمعنا بمذبحة مستشفى المعمداني بغزة قام بها المجرمين من ضمن سلسلة جرائمهم فما كان منا إلا أننا توجهنا من شوارع جانبية بجاردن سيتي للوقوف أمام السفاره الاميركية لنعبر عن غضبنا مما يحدث".