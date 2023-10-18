موسيقى الحروف فى 60 لوحة بالأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يعرض الفنان خليفة الشيمى أكثر من 60 لوحة لفن الخط العربى خلال معرضه الذى يفتتح فى السابعة مساء السبت 21 أكتوبر بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا، تحت عنوان "موسيقى الحروف".

ويستمر حتى الخميس 26 اكتوبر ويضم أعمالا تعكس جماليات الحروف العربية منفذة بخامات مختلفة "ميكسيد ميديا".

يذكر أن الفنان خليفة الشيمي فنان تشكيلى وخطاط درس فنون العمارة الإسلامية والخط العربى وحصل على إجازة فى أنواع الخطوط المختلفة من شيوخ الخط العربى، أقام العديد من المعارض الناجحة الخاصة الى جانب مشاركات فى معارض هامه بمصر والإمارات، عضو بجمعية الإمارات للفنون التشكيلية وجمعية الخط العربى والزخرفة الاسلامية وعضو نقابة الخط العربى بالقاهرة.