تنكيس الأعلام.. نقابة المحامين تعلن الحداد على شهداء غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت نقابة المحامين، حالة الحداد بتنكيس الأعلام والتوشح بالسواد بديوان عام النقابة برمسيس، والإدارات التابعة لها، لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من صباح باكر ولمدة ثلاثة أيام.

ويأتي هذا الحداد إكرامًا للأرواح البريئة التي سقطت شهيدة في المجزرة الإنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني جراء قصف مستشفى المعمداني وسط قطاع غزة المحتل.

وقصفت طائرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 300 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

ووفقاً للصحة الفلسطينية، فقد سقط عشرات الشهداء حتى اللحظة في قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.