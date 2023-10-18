الشركة المتحدة تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي

أدانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قصف الاحتلال الاسرائيلي لمستشفى فلسطينى بغزة ومقتل الأبرياء والمرضى والأطفال، بما يعتبر جرائم تمارسها سلطات الإحتلال الإسرائيلي، مرفوضة إنسانيا ودوليا.

وقالت الشركة المتحدة، في بيان صحفي: ندين الجريمة البشعة التي تصل إلى حد المجزرة، والتي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة، وقتل المدنيين واستهداف الأطفال والعزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، في تحد سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس.

وأضافت الشركة: ما حدث تعد سافر، ولذا فإن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحمل الاحتلال الاسرائيلي، بل وكل الدول الكبرى التي تقف داعمة لجرائمه ومجازره ضد الشعب الفسلطيني، تحملهم جميعا مسؤولية ما يحدث في أرض فلسطين وضد الشعب الأعزل من ممارسات أثبتت تخلي العالم عن دوره وإنسانيته على مدار 8 أيام من الوحشية المفرطة دون تحرك يذكر من كل الدول الكبرى أصحاب القرار.

وتابع بيان الشركة: خالص التعازي لأسر الشهداء، والدعاء الصادق من القلب لكل ضحايا هذه المجزرة الوحشية، ستظل دمائكم الطاهرة وقود يحرك الملايين في الدول العربية وحول العالم نحو إستعادة الانسانية والالتزام بالقانون.. كلاهما السبيل الباقي أمام عالم ساعي للسلام ولن يحتمل مزيدا من الحروب والإبادات.

واختتم البيان: رفعت الشركة رأسها بتغطية إعلامية مهنية تليق بالحدث وتتسق مع موقف كل عربي شريف، وموقف مصر القادر على تغيير المعادلة، وتستدعي المتحدة للخدمات الإعلامية أبياتا تذكر العالم الصامت بأن الصمود فلسطيني والإرادة عربية ..فإن "نجت ساق يظل ساعد ومعصم".

وقصفت طائرات الاحتلال، أمس الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 300 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

ووفقاً للصحة الفلسطينية، فقد سقط عشرات الشهداء حتى اللحظة في قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.