طالب بوقف العدوان.. الوفد يدين قصف المستشفى المعمداني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد أبو بكر:

قالت لجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد، إن ما فعله الاحتلال الإسرائيلي بقصفه مستشفى الأهلي المعمداني في غزة وسقوط ما يزيد عن 500 شهيد، يعد جريمة ضد الإنسانية جمعاء.

وأشارت لجنة العلاقات الخارجية إلى أن القصف المتعمد للمرضى والمدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ يعد انتهاكا صارخا لكافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

وحملت خارجية الوفد المجتمع الدولي مسئولية هذه الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق البشرية، مطالبة كافة القوى العالمية بالعمل على وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين.

وقصفت طائرات الاحتلال، أمس الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 300 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

ووفقاً للصحة الفلسطينية، فقد سقط عشرات الشهداء حتى اللحظة في قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال، أمس الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 300 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

ووفقاً للصحة الفلسطينية، فقد سقط عشرات الشهداء حتى اللحظة في قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.