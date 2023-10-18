إصابة قاض ووكيل كلية الآداب في حادث بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أصيب قاضِ ووكيل كلية الآداب في حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي مساء الثلاثاء.
تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بمدخل مدينة الشيخ زايد اتجاه مدينة 6 أكتوبر.
انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص والمعاينة تصادم سيارتين ملاكي ما أسفر عن إصابة قاضِ ووكيل كلية الآداب ونقلا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.
جنبت إدارة المرور آثار الحادث مع تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.