إصابة قاض ووكيل كلية الآداب في حادث بالشيخ زايد

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص والمعاينة تصادم سيارتين ملاكي ما أسفر عن إصابة قاضِ ووكيل كلية الآداب ونقلا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012