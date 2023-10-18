شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تدين قصف المستشفى المعمداني: مجزرة وحشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قصف الاحتلال الاسرائيلي لمستشفى فلسطيني بغزة ومقتل الأبرياء والمرضى والأطفال، بما يعتبر جرائم تمارسها سلطات الإحتلال الإسرائيلي، مرفوضة إنسانيا ودوليا.

وأدانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الجريمة البشعة التي تصل إلى حد المجزرة، والتي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة، وقتل المدنيين واستهداف الأطفال والعزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، في تحد سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس.

وحمل بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الاحتلال الاسرائيلي، وكل الدول الكبرى التي تقف داعمة لجرائمه ومجازره ضد الشعب الفسلطيني، مسؤولية ما يحدث في أرض فلسطين وضد الشعب الأعزل من ممارسات أثبتت تخلي العالم عن دوره وإنسانيته على مدار 8 أيام من الوحشية المفرطة دون تحرك يذكر من كل الدول الكبرى أصحاب القرار.

واعرب بيان الشركة المتحدة عن خالص التعازي لأسر الشهداء، والدعاء الصادق من القلب لكل ضحايا هذه المجزرة الوحشية، وأضاف :"ستظل دمائكم الطاهرة وقود يحرك الملايين في الدول العربية وحول العالم نحو إستعادة الانسانية والالتزام بالقانون.. كلاهما السبيل الباقي أمام عالم ساعي للسلام ولن يحتمل مزيدا من الحروب والإبادات".

وتابع البيان: "وتختتم الشركة موقفها، وقد رفعت رأسها بتغطية إعلامية مهنية تليق بالحدث وتتسق مع موقف كل عربي شريف، وموقف مصر القادر على تغيير المعادلة، تستدعي المتحدة للخدمات الإعلامية أبياتا تذكر العالم الصامت بأن الصمود فلسطيني والإرادة عربية ..فإن "نجت ساق يظل ساعد ومعصم""