شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: إلغاء القمة الرباعية فى الأردن على ضوء قصف مستشفى المعمدانى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وزارة الخارجية المصرية - أرشيفية
كتب أحمد جمعةالأربعاء، 18 أكتوبر 2023 12:29 ص
صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه بالتنسيق كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، تقرر إلغاء القمة الرباعية التي كان مقررًا انعقادها فى العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء 18 أكتوبر، على ضوء قصف مستشفى المعمدانى فى قطاع غزة، وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطينى جراء هذا القصف.
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