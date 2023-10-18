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الخارجية: إلغاء القمة الرباعية فى الأردن على ضوء قصف مستشفى المعمدانى فى غزة

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وزارة الخارجية المصرية - أرشيفية القاهرة - سامية سيد - وزارة الخارجية المصرية - أرشيفية

كتب أحمد جمعة

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 12:29 ص

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه بالتنسيق كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، تقرر إلغاء القمة الرباعية التي كان مقررًا انعقادها فى العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء 18 أكتوبر، على ضوء قصف مستشفى المعمدانى فى قطاع غزة، وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطينى جراء هذا القصف.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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