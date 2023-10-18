شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردنى: الأردن يقرر إلغاء القمة الرباعية التى كانت مقررة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن الصفدى، وزير الخارجية الأردني، أن الأردن يقرر إلغاء القمة الرباعية التي كانت مقررة اليوم ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن إسرائيل لا تحترم القيم ولا القوانين، وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: إسرائيل مسؤولة عن استهداف مستشفى المعمداني، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء يوم الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء.