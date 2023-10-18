شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف كواليس إلغاء القمة مع بايدن: مصر وفلسطين ضغطا على الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مطلعة كواليس إلغاء القمة الرباعية، بين مصر والأردن وفلسطين مع الرئيس الأمريكي بايدن، والتي كان مقرر عقدها في عمان صباح الأربعاء، جاء التأجيل بعد توافق مصري فلسطيني وضغط منهما على الأردن لإلغاء الاجتماع.

وأشارت المصادر إلى أن القرار جاء بعد القصف الإسرائيلي الغاشم الذي تم على مستشفى المعمداني بغزة، ووقوع مئات الشهداء والمصابين، وهي الجريمة البشعة والمجزرة التي حركت الشارع في غالبية الدول العربية، إذ أن القصف استهدف الأطفال والمدنيين وهو ما آدي إلى توافق فوري بين مصر وفلسطين على إلغاء الاجتماع وإبلاغ المملكة الأردنية الهاشمية بضرورة عدم عقد القمة، رغم تحرك الرئيس الأمريكي بايدن ليبدأ جولته في الشرق الأوسط.. وهو ما ألتزمت به الأردن وأعلنته بالفعل.