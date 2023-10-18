شكرا لقرائتكم خبر عن ألمع النجوم.. "الشعرى" يتلألأ بألوان قوس قزح اليوم ويظهر فى منظر بديع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد في الساعات الأولى قبل فجر اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 وخلال الأيام المقبلة ألمع نجم في سماء الأرض "الشعرى"، حيث يتلألأ بعدة ألوان مرئية يرى بالعين المجردة بكل سهولة، فهذا النجم يظهر سحره وجماله كل عام في فصل الخريف بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها أنه حالياً هذا النجم يشرق في ساعات ما بعد منتصف الليل فوق الأفق الجنوبي الشرقي، ويُعثر عليه جنوبا قبل ضوء الفجر ويمكن ملاحظة أن نجوم حزام الجبار الثلاثة تشير لموقع نجم الشعرى.

سيلاحظ أن هذا النجم يومض بألوان مختلفة عندما يكون منخفضاً نحو الأفق، وفي الحقيقة أن كل النجوم تومض بألوان مختلفة عندما تكون منخفضة، وذلك لأن الضوء هو خليط من كل ألوان قوس قزح، وعندما يعبر ذلك الضوء خلال طبقة كثيفة من الغلاف الجوي حول الأرض يحدث انكسار لذلك الضوء إلى ألوانه قبل أن يصل إلى أعيننا، لكن نحن لا نلاحظ ألوان النجوم الأخرى بشكل كبير بسبب أنها ليست ساطعة مثل نجم الشعرى، نظرا لأن غلافنا الجوي يسبب تلك الألوان ونظراً لأن نجم الشعرى هو النجم الوحيد المرئي منخفضاً في السماء حالياً فإن وميض ألوانه واضح جداً.

جدير بالذكر أنه عندما يصبح نجم الشعرى مرتفعاً في السماء -قبل ضوء الفجر- أو في سماء المساء في فصل الشتاء المقبل، سوف نجد أن هذا النجم يتلألأ بضوء أبيض فقط.