شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مازن: لن نقبل بتهجير الشعب الفلسطينى مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن: "لن نقبل بتهجير الشعب الفلسطيني مرة أخرى، وسنتصدى بكل الطرق لمخطط إسرائيل لتهجير أهالى غزة القسرى"، مطالبا مجلس الأمن بإدانة تصرفات إسرائيل. وأضاف الرئيس الفلسطينى، خلال كلمته التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن "جرائم إسرائيل فى حق الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف ولن نسمح بنكبة جديدة".

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