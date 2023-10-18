شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر بالأمم المتحدة: يجب محاسبة المسئول عما جرى بالمستشفى المعمدانى وسنعمل على تحقيق ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أنه يجب محاسبة المسؤول عن الجريمة البشعة الممثلة فى قصف مستشفى المعمدانى فى غزة، وأن مصر ستعمل على تحقيق ذلك.

وقد خلف قصف مستشفى المعمدانى أكثر من ألف شهيد وجريح، وأثار ردات فعل دولية واسعة تدين القصف الغاشم، لافتا .

وكانت المجموعة العربية بالأمم المتحدة قد أدانت استهداف المستشفى المعمداني بغزة، وقالت رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة :"لو تدخل مجلس الأمن بالأمس لما حدث استهداف المستشفى اليوم".

وأضاف مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية :": نطالب بملاحقة ومحاسبة من استهدف المستشفى بغزة".

وتابع مندوب فلسطين في الأمم المتحدة:" نطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"