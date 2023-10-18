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الرئيس الفلسطيني: لن نرحل من أرضنا مهما بلغت التضحيات ولن نسمح بنكبة جديدة

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إنه لن نرحل من أرضنا مهما بلغت التضحيات.

وأضاف الرئيس الفلسطيني، خلال كلمته التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية:"لن نسمح بنكبة جديدة في القرن الحادي والعشرين".

وتابع محمود عباس أبو مازن، أن إسرائيل ارتكبت مجزرة حرب بشعة لا يمكن السكوت عنها باستهداف المستشفى بغزة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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