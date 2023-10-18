أخبار مصر

ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 18/10/2023 بمحافظات الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 18/10/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 5:31  ص

موعد صلاة الظهر 12:40 ص

موعد صلاة العصر 55: 3

موعد صلاة المغرب 6:23 م

موعد صلاة العشاء  7:40

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 5:36 ص

موعد صلاة الظهر 12:45

موعد صلاة العصر 3:59

موعد صلاة المغرب 6:26 م

موعد صلاة العشاء 7:44 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:27

موعد صلاة الظهر 12:36 م

موعد  صلاة العصر 3:51 م 

موعد صلاة المغرب 6:18 م

موعد صلاة العشاء 7:35  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 5:19

وقت صلاة الظهر 12:28 

موعد صلاة  العصر 3:45 م

وقت صلاة المغرب 6:13 م

وقت صلاة العشاء 7:28 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 5:25  ص

موعد صلاة الظهر 12:34 ص

موعد صلاة العصر 52: 3

موعد صلاة المغرب 6:21 م

موعد صلاة العشاء 7:34

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا