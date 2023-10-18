شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 18/10/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:31 ص
موعد صلاة الظهر 12:40 ص
موعد صلاة العصر 55: 3
موعد صلاة المغرب 6:23 م
موعد صلاة العشاء 7:40
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:36 ص
موعد صلاة الظهر 12:45
موعد صلاة العصر 3:59
موعد صلاة المغرب 6:26 م
موعد صلاة العشاء 7:44 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:27
موعد صلاة الظهر 12:36 م
موعد صلاة العصر 3:51 م
موعد صلاة المغرب 6:18 م
موعد صلاة العشاء 7:35 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:19
وقت صلاة الظهر 12:28
موعد صلاة العصر 3:45 م
وقت صلاة المغرب 6:13 م
وقت صلاة العشاء 7:28 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:25 ص
موعد صلاة الظهر 12:34 ص
موعد صلاة العصر 52: 3
موعد صلاة المغرب 6:21 م
موعد صلاة العشاء 7:34
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز