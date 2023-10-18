أخبار مصر

اتحاد عمال مصر يدين بشدة الاعتداء الصهيونى بمجزرة مستشفى المعمداني في غزة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال مصر يدين بشدة الاعتداء الصهيونى بمجزرة مستشفى المعمداني في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، عن إدانته بأشد العبارات لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تنتهجها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة. 

 

 

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في بيان له، أن قصف إسرائيل المتعمد لـ المستشفى المعمداني، والذي أسفر عن سقوط المئات من الضحايا الأبرياء، جريمة ضد الانسانية يجب ان يعاقب مرتكبوها.

 

 

ودعا اتحاد عما مصر، المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته الاخلاقية والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لاطلاق النار، وسياسة العقاب الجماعي واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا