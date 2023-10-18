شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء القناة: تحويل الخطوط الهوائية أعلى الكتل السكانية لأرضية بتكلفة 13 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء ، أن الشركة نجحت في تنفيذ خطة الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى فى تحويل الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكانية إلى كابلات أرضية حفاظا على ارواح المواطنين بنسبة تجاوزت ال90%.

وأضاف أبو وردة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضيه تنفيذا لخطة الوزارة بالمرحلة السادسة للعام المالي 2022 /2023 بإجمالي قيمة 13 مليون و571 ألف جنيه.

وكانت شركات توزيع الكهرباء انتهت بنسبة تجاوزت الـ80% من تحويل الكابلات الهوائية لأرضية الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحليات، وهناك بعض المناطق مازالت يوجد بها خطوط هوائية ولكنها محدودة ولا تمثل اى خطورة على حياة المواطنين و معظمها في الدلتا سيتم تحويلها فى المرحلة الثانية.

وتم الانتهاء من تحويل خطوط بطول 1870 كيلو متر وبلغ عدد العمليات 2000 عملية على مستوى الجمهورية والتى تمثل الخطوط الهوائية الأكثر خطورة على حياة المواطنين ، وهناك بعض الشركات التي انتهت من هذه الخطة بنسبة 100 %.