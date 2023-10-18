محاكمة سيدتين بتهمة النصب بأسلوب الدجل في الأميرية.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تنظر محكمة جنح الأميرية، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة سيدتين بتهمة النصب على المواطنين.

البداية كانت أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، حيث تمكنت من ضبط (سيدتين "لإحداهن معلومات جنائية" مقيمتان بمحافظة القليوبية)، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر".

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفتا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم)، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.