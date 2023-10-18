وصمة عار.. حزب المصريين الأحرار يستنكر قصف مستشفى المعمداني بغزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد أبو بكر:

أدان حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بأشد عبارات التنديد والاستنكار القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحي.

وقال الحزب في بيان له: إن ما حدث وصمة عار في جبين الإنسانية ويمثل إبادة جماعية وعدوان إرهابي غاشم.

وأضاف البيان: إن استهداف العدوان الإسرائيلي للمنشآت المدنية والخدمية انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والإنساني، وهو انتهاج سياسات العقاب الجماعي ضد أشقائنا في غزة.

وطالب الحزب، القوى العظمى والمجتمع الدولي الاضطلاع إلى مسؤولياته والتدخل للتضامن مع مساعي مصر الجادة والرامية إرساء السلام.

واستنكر البيان، حالة الخذلان التي يتبناها كافة المنظمات الدولية والحقوقية اصاحب الشعارات الرنانة من تلك الأحداث الدامية التي تنتهك الإنسانية وتسفك دماء الأبرياء.

وقصفت طائرات الاحتلال، أمس الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 300 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

ووفقاً للصحة الفلسطينية، فقد سقط عشرات الشهداء حتى اللحظة في قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.