تفاصيل خدمات مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان لتنمية مهارات الطلاب

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان للطلاب رسالته والخدمات التي يقدمها وتتمثل رسالة المركز في تطوير قدرات طلاب الجامعة وخريجيها والباحثين داخل الجامعة وخارجها، وإكسابهم المهارات اللغوية الأساسية والاستجابة لاحتياجاتهم اللغوية بالإضافة إلى تنمية المهارات في كافة التخصصات العلمية بالكلية من خلال الدورات التدريبية والأنشطة، وأن يصبح مركزا متميزا في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

ويقدم المركز العديد من الخدمات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة،وتهدف الخدمات المقدمة من المركز إلى تنمية مهارات الطلاب وصقل خبراتهم، وتتمثل الخدمات المقدمة فى :

1- امتحان اللغة الإنجليزية الأكاديمي (تويفل) ودورات تأهيلية للحصول عليه.

2- ترجمة المستندات من اللغة العربية إلى جميع اللغات الأجنبية والعكس.

3- التدقيق اللغوي لعناوين الرسائل باللغات الأجنبية، بجانب مراجعة المستندات المترجمة باللغات الأجنبية.

4- يقدم المركز دورات تدريبية في تعليم اللغات الأجنبية المختلفة

5- يتيح المركز دورة الكفاءة في كتابة الرسائل العلمية باللغة العربية، دورة اللغة العربية لغير الناطقين بها، وأيضا دورات تدريبية متخصصة في مجالات العلوم الإنسانية المختلفة.

ويمكن للطلاب الراغبين فى الحجز يمكن التوجه لمركز اللغات بكلية الآداب بالحرم الجامعى، كما يمكن الالتحاق والتسجيل في الدورات التدريبية والحصول على مواعيد الدورات والامتحانات من خلال الموقع الإلكتروني للمركز.