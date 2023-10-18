شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات أمام سفارة إسرائيل بتركيا والمتظاهرون يحاولون اقتحامها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم عدد من المتظاهرين الأتراك احتجاجات غاضبة أمام سفارة الاحتلال الإسرائيلي في تركيا، محاولين اقتحامها، وذلك تنديدًا بمجازر الاحتلال في قطاع غزة.

يشار إلى مصر أدانت بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.