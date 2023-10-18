شكرا لقرائتكم خبر عن سياح العالم يستمتعون بين أروقة معابد الأقصر مع نسمات الشتاء الدافئة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من السحر والبهجة تسود بين الأفواج السياحية القادمة من حول العالم تستمتع بزيارة المعالم الأثرية والسياحية حول الأقصر، للاستمتاع بنسمات الشتاء الدافئة فى الصباح الباكر يومياً، حيث تشهد المعابد إقبالا سياحيا كبيرا من الأفواج السياحية القادمة من العواصم العالمية، وسط استعدادات مميزة من رجال السياحة والآثار بالأقصر للموسم السياحى الشتوى وزخم حركة السائحين.

وفي هذا الصدد يقول صلاح الماسخ، مدير بمعابد الكرنك، إنه تشهد المعابد حالة من الإقبال السياحى من الأفواج القادمة من عواصم العالم من أمريكا وكندا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا ومقدونيا وإسبانيا والتشيك وغيرها من الدول الأوروبية برفقة أسرهم وعائلاتهم، للاستمتاع بالطقس الدافئ فى تلك الأيام، بجانب الإقبال الكبير من سياح الدول الأسيوية الذين يتوافدون بصورة كبيرة فى تلك الأيام على الأقصر، وسط حالة من البهجة بين العاملين بالقطاع السياحى.

وأضاف صلاح الماسخ لـ"الخليج 365"، أن المشروعات الأثرية التي تم القيام بها على مدار السنوات الماضية، ساهمت بشكل كبير فى تقديم أفضل خدمات للسائحين القادمين من حول العالم، حيث تم تجميل المداخل الخاصة بالكرنك، ووضع علامات استرشادية باللغات المختلفة لخدمة أفضل للضيوف، بجانب مشروعات الترميم والتطوير التى تمت فى الكرنك ومعبد الأقصر وباقي معابد ومقابر البر الغربي أدت لتغيير الصورة أمام السياح خلال زيارتهم للمحافظة هذه الفترة.

ومن الجدير بالذكر أنه يجرى الاستعداد على قدم وساق فى كافة المناطق التى تخدم الأفواج السياحية خلال الموسم الجديد، عبر التعاون بين محافظة الأقصر مع مسئولى وزارة السياحة والآثار، حيث يتم تشكيل عدد من اللجان للتفتيش والمرور على المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظة، للتأكد من مدى التزامها باشتراطات السلامة الصحية ومستوى جودة الخدمات المقدمة بها، بالإضافة إلى الإستمرار في أعمال إعادة تقييم المنشآت الفندقية بالمحافظة وفقًا لمعايير التصنيف الجديدة (HC)، كما تم التأكيد على استمرار الوزارة في تقنين أوضاع الذهبيات النيلية وضمها تحت إشراف الوزارة.