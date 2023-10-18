شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية لليوم الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص على استمرار تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية لليوم الخامس مثل "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض، وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر.

وكان أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أكد أن تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بجانب أيضا توفير منتجات اللحوم والدواجن والبيض بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين في ظل وجود مخزون من السلع الغذائية بكفى لفترات طويلة .

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع، حيث يتم طرح المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى.