شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: تقييمات الشهور هدفها معرفة مستوى التحصيل لدى الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن اختبارات وتقييمات الشهور لصفوف النقل هدفها معرفة مستوى التحصيل الدراسى لدى الطلاب، موضحة أن إجراء اختبار يمنح المدرسة فرصة لمعرفة نقاط القوة والضعف لدى الطلاب للعمل على تقويتها، مشيرة إلى أن المدارس بالتنسيق مع التوجيه الفنى تضع جداول اختبارات الشهور والأسئلة ويتم تصحيحها.

وأكدت المدارس الالتزام بالتعليمات والتنبيهات لعقد امتحان شهر أكتوبر وهى كالتالي:

- تعقد امتحانات شهر أكتوبر في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر وفي الجزء المقرر تدريسه خلال ذلك الشهر.

- ممنوع الغياب نهائيًّا لأى طالب أو طالبة أثناء امتحانات شهر أكتوبر.

- فى حالة المرض على الطالب أثناء انعقاد امتحانات شهر أكتوبر، أن يحضر إلى الامتحان متخذًا كافة الإجراءات الاحترازية، حيث إنه يمتنع على الطالب تجاهل هذه الإجراءات.

- خلال امتحانات شهر أكتوبر سيكون اليوم الدراسي كاملًا وسيعقد الامتحان في الحصة (الثالثة والرابعة).

- ممنوع انصراف الطالب من المدرسة خلال امتحانات شهر أكتوبر إلا بعد انتهاء اليوم الدراسى.

- ممنوع تواجد أولياء الأمور داخل المدرسة خلال فترة امتحانات شهر أكتوبر إلا للضرورة القصوى.

- حضور الطالب في امتحانات شهر أكتوبر يكون بالزى المدرسي ويمنع الزي المخالف.

- على الطالب أن يلتزم بحضور امتحانات شهر أكتوبر ومعه أدواته المدرسية الخاصة به.