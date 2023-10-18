شكرا لقرائتكم خبر عن "اتحاد الأطباء العرب" يندد باستهداف إسرائيل مستشفى المعمدانى بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ندد اتحاد الأطباء العرب على لسان أمينه العام الأستاذ الدكتور أسامة رسلان، بقصف اسرائيل المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بقطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى والمصابين من الفلسطينيين.

واستنكر اتحاد الأطباء العرب في بيان اليوم، القصف المتكرر للمنشآت الصحية في غزة، داعيا إلى ضرورة العمل على توفير الحماية اللأزمة للأطقم الطبية في غزة، والتي تعمل وسط ظروف قاسية في ظل استمرار القصف الإسرائيلي.

وأكد الاتحاد أن المستشفيات ليست أهدافا في الحروب والصراعات، مشددا علي إعطاء أولوية قصوى لحمايتها، من أجل استكمال مهمتها النبيلة في إنقاذ المرضي.

وفي وقت سابق، حذر الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، من تدهور الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة مع نفاد المستلزمات الطبية وانقطاع المياة والكهرباء.

وقال رسلان، إن محاولات إسرائيل للإخلاء الجبري للمستشفيات بقطاع غزة، سواء للمرضى أو العاملين في المجال الصحي، سوف يفاقم الكارثة الصحية والإنسانية الراهنة.