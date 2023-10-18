شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تواصل اليوم استقبال المتبرعين بالدم تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل جامعة عين شمس، اليوم الأربعاء، دورها المجتمعي في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين من خلال حملة التبرع بالدم التي دشنتها بكلية طب عين شمس للتبرع بالدم" .

والحملة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الانسانية لدولة فلسطين الشقيقة، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وكانت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس الجامعة، أكدت أن الجامعة نظمت هذه الحملة في إطار حرصها على دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة والمساندة له، وتضامنا إنسانياً مع أهالي قطاع غزة، ولتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.

وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الحملة شهدت تفاعلاً كبيراً من جانب كافة منسوبي الجامعة، للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم، والذي يبرهن على أن الشعب المصري دائماً داعماً للشعب الفلسطيني، منوهاً بأن الحملة تستمر بالجامعة حتى نهاية الأسبوع، ويشارك بها كافة منسوبيها من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين.