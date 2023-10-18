شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء لأهل فلسطين.. اللهم أرنا عجائب قدرتك فى حماية أهل فلسطين وسدد رميهم وانصرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني إلى 800 شهيد وجريح، وعشرات المصابين من المدنيين غالبيتهم نساء وأطفال.

ويبحث العديد عن أدعية لنصرة أهل فلسطين فى تلك الحرب التى يخوضها، ومن تلك الأدعية:

اللهم أرنا عجائب قدرتك فى حماية أهل فلسطين وسدد رميهم وانصرهم على الأعداء.

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربى إلى من تكلنى إلى بعيد يتجهمنى، أم إلى عدو ملكته أمرى إن لم يكن بك غضب على فلا أبالي.

غير أن عافيتك هى أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة.أن يحل على غضبك، أو ينزل بى سخطك. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك.

اللهم اجعل لي من كل ما أهمني و كربني من أمر دنياى وأمر آخرتى فرجا ومخرجا وارزقني من حيت لا احتسب واغفر لى ذنبي وثبت رجائى واقطعه عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك اللهم احرسني بعينك التى لا تنام، واكفنى بركنك الذى لا يرام، واحفظنى بعزك الذى لا يضام، وارحمني بقدرتك على انت ثقتى ورجائى، يا ذا المعروف الذى لا ينقضي أبدا ويا ذا الجلال الذى لا بلى ابدًا.

ويا ذا النور الذى لا يطفأ سرمدا، أسألك أن تكفينى شر كل ذى شر، وأسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا، وأسألك العافية من كل بلية اللهم بك أدفع ما أنا فيه، وأعوذ بك من شره يا أرحم الراحمين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

اللهم إنك تعلم سرى وعلانيتى فاقبل معذرتى وتعلم حاجتى فاعطنى سؤلى وتعلم ما فى نفسى فاغفر لى ذنوبي اللهم إنى أسألك إيمانًا يباشر قلبي ويقيننا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته على والرضا بما قسمته لى يا ذا الجلال و الإكرام. اللهم إنى أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.

اللهم إنى أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك ربي لا تكلنى إلى أحد ولا تحوجني إلى أحد وأغننى عن كل أحد يامن إليه المستند وعليه المعتمد وهو الواحد الفرد الصمد لاشريك له ولا ولد

يا رب يا أرحم الراحمين قوّى إيمان إخوانا فى فلسطين وضاعف صبرهم، وألهمهم القوة يا ناصر المظلومين يا رب المستضعفين.

اللهمّ ارفع الضرر عن أهلنا فى فلسطين اللهم قوهم بإيمانك الكبير وانصرهم على أعدائهم وأعداء الإسلام يا رب العالمين.

اللهم انصر المرابطين المستضعفين في فلسطين يا رب العالمين.

يا رب يا من أنزل الكتاب على محمد، وهازم الأحزاب اهزم اليهود، وانصر أهل فلسطين عليهم فهم على حق وأنت أهل الحق يا أرحم الراحمين.

اللهمَّ يا مغيث الصابرين، انصر أهل فلسطين على مصابهم وبلواهم، وأعنهم يا معين.

اللهم أرنا عجائب قدرتك فى حماية أهل فلسطين وسدد رميهم وانصرهم على الأعداء.