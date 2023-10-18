شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات المنتدى الإقليمى لحقوق الإنسان بدقيقة حداد على شهداء فلسطين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت قبل قليل فاعليات المنتدى الحوارى الإقليمى " مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان فى المنطقة العربية من أجل عقد اجتماعى جديد للتربية والتعليم.

قال السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر، إن المؤتمر ينعقد فى ظل ظروف صعبة دقيقة وإنما النصر يأتى من عند الله، موضحا أن المشكلة العربية لحقوق الإنسان تقوم بدور مهم من تعميق التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات المصرية لحقوق الإنسان، موضحا أن تخصيص المنتدى من اجل التربية والتعليم والتثقيف خاصة فى ظل الظروف الراهنة.

وأوضح السفير محمود كارم، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه يجب أن يكون هناك طفرة فى لتعليم تواكب التطور التكنولوجي، مع دعم البحث العلمى قاطرة التنمية للشعوب العربية، مشددا على اهتمام كافة المؤسسات الوطنية بحقوب الإنسان والحق فى التعليم مشيرا إلى دعم المبادرات من أجل التدريب.

وأشار إلى أن كل المواثيق الدولية كفلت الحق فى التعليم، ولكل شخص الحق فى التعليم وهذا يستهدف التنمية الشاملة لشخصية الإنسان كما أن التعليم يعزز الصداقة، والتأكيد على حق كل شخص بالتربية بشكل متساوي، وهذا كله جعل التعليم الابتدائي متاح وبشكل مجان وتحسين أوضاع العاملين بالتربية والتعليم، متابعا: يجب تشجيع البحث العلمى وخاصة فى مجال العلوم الثقافية، مؤكدا أن الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان نص على أن التعليم حق للجميع ولكل شخص الحق فى التعليم وأن محو الأمية حق على الدولة كما نصت بعض المواثيق.

وأوضح أن الحق فى التعليم هو الأساس فى بناء المجتمعات وحق أصيل من حقوق الإنسان، كما تلعب المؤسسات القومية لحقوق الإنسان دورا كبيراً فى هذا الأمر، موضحا أنه يجب تطوير المناهج الدراسية بما يتواكب مع المستجدات.