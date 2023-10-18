شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تلتقى أكثر من 60 من الشباب أعضاء مركز "ميدسى" الدارسين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر "فيديوكونفرانس" مع أكثر من 60 طالب وطالبة من المصريين الدارسين بالخارج، لمناقشة أفكارهم واقتراحاتهم والتحديات التي تواجههم خلال فترة تواجدهم في الخارج، في إطار الاستراتيجية الجديدة لمركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين بالخارج "ميدسي MEDCE".

وخلال اللقاء، أعربت الوزيرة سها جندي عن سعادتها للقاء عدد من الشباب المميز، مشيرة إلى أن الشباب هم مستقبل مصر ونحن بهؤلاء الشباب نمتلك عددا كبيرا من السفراء الدائمين للدولة المصرية في كل دول العالم، وأيضًا قادة المستقبل بما لديهم من أفكار وقدرة علي التطوير والبناء.

وأشادت وزيرة الهجرة بالدور الهام الذي قام به "مينا مكين" كمنسق لعمل مجموعة شباب "ميدسي MEDCE"، والشباب رؤساء مجموعات العمل المختلفة بالمركز، والشباب من سفراء المركز خلال الأزمات التي حدثت جراء الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة السودانية وأيضًا زلزال تركيا، حيث قام ممثلو المركز في تلك الدول بمجهود كبير لمساعدة وزارة الهجرة ومن ثم الدولة المصرية في الوصول لأبنائها وإجلائهم، واستخدام استمارات إليكترونية في ذلك مكنتنا من إجلاء ما يزيد على 6000 طالب وطالبة من الدارسين بالسودان، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، والعمل على إدماج العائدين بالجامعات المصرية سواء الأهلية أو الخاصة من خلال اللجنة الوطنية الدائمة برئاسة وزارة الهجرة، مؤكدة على أن مصر لا تترك أبدا أبنائها.

كما أشادت السفيرة سها جندي بمشاركة 6 من أعضاء مركز ميدسي من شباب الباحثين في الندوة التي نظمتها وزارة الهجرة على هامش مؤتمر تغير المناخ COP27، والذي أقيم في مدينة شرم الشيخ، والتي ناقشت قضية الوصول إلى انبعاثات صفرية للكربون، وما صدر عنها من توصيات تم عرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية وتم تنفيذ بعضها بالفعل.

وعن الانتخابات الرئاسية المقبلة، أكدت السيدة الوزيرة أنه لا بُد أن يكون لأعضاء مركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين بالخارج الريادة في حث الشباب المصريين بالخارج كافة على المشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم، والمشاركة في صنع مستقبل وطنهم، مشيرة إلى أن الصوت مسئولية لاختيار من سيمثلهم في قيادة وطنهم خلال الفترة المقبلة.

ووجهت السفيرة سها جندي بأن يكون هناك لقاءات دورية مع الشباب أعضاء مركز ميدسي لمناقشة التطورات وكافة الأفكار المطروحة والاستماع لهم بشكل دائم سواء للاستفادة من تلك الاقتراحات أو تذليل أية عقبات تواجههم.

ودار نقاش بين السيدة وزيرة الهجرة الشباب المشاركين في اللقاء، حيث تم مناقشة ملف معادلة شهادات التخرج وسرعة استخراج التأشيرات للطلاب المصريين بالخارج، وتحويل الأموال للخارج لسداد مصروفات الدراسة بالجامعات، وكذلك مبادرة التسوية التجنيدية، فضلًا عن تقديم مقترح بشأن توفير أسعار مخفضة بتذاكر السفر بشركة "مصر للطيران "مخصصة للدارسين بالخارج.

وفي هذا الصدد وجهت السفيرة سها جندي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبنوك الوطنية لتنظيم لقاء لشباب المركز مع المسئولين للرد على الاستفسارات الخاصة بشأن معادلة الشهادات وإجراءات تحويل الأموال للخارج لسداد المصرفات الجامعية، وكذلك توضيح قائمة بالبنوك المعتمدة في روسيا والتي من الممكن أن يتم تحويل الأموال إليها.

وبخصوص سرعة الحصول على التأشيرات، طالبت السفيرة سها جندي الشباب بالتواصل مع وزارة الهجرة في حالة تأخر الحصول على التأشيرة للدولة التي يدرس بها حتى يتم مخاطبة السفارة الأجنبية رسميًا بسرعة الانتهاء من إجراءات استخراج التأشيرة، لافتة إلى أنه سيتم دراسة المقترح الخاص بتوفير أسعار مخصصة للمصريين الدارسين بالخارج وعرض الأمر على وزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران.

أما فيما يخص مبادرة التسوية التجنيدية لأبناء المصريين بالخارج، أكدت السيدة وزيرة الهجرة أن هذه المبادرة الاستثنائية قد انتهت المدة المتاحة لها، ولم يصدر قرار بفتحها مرة أخرى بعد، لافتة إلى أنه سيتم جمع كافة الأسئلة الخاصة بالتجنيد للرد عليها من قبل المسئولين في إدارة التجنيد.

وخلال اللقاء، اقترح الشباب المشاركون أن يتم الترويج للسياحة والثقافة المصرية عبر المقاطع الصوتية للبث الإلكتروني "بودكاست" وهي الآلية المنتشرة بين الشباب وخصيصًا في الجامعات، وأيضًا نشر قصص النجاح وعرض كافة الأنشطة والمعلومات للرد على الشائعات التي تروج ضد الدولة المصرية وتوضيح الحقائق، وهذا من خلال تنظيم لقاءات مع السادة المسئولين والوزارء لاستيضاح كافة الحقائق في كل ملف وحجم الإنجازات التي تحققت على أرض مصر.

واختتمت السفيرة سها جندي اللقاء مشيرة إلى أنه سيكون هناك اجتماعات بشكل دوري مع الشباب أعضاء مركز ميدسي، مؤكدة أن مصر بجوارهم أينما كانوا على مستوى العالم، قائلة: أنتم سفراؤنا في الخارج، وسيكون هناك المزيد من التواصل الدائم معكم خلال الفترة المقبلة في إطار الاستراتجية الجديدة لعمل مركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين بالخارج، وإعادة لتنفيذ كافة الأفكار والمقترحات البناءة التي تسهم في تقدم العمل بالدولة.