شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الخدمات الاجتماعية: المجتمع الدولى يتحمل مسئولية "جرائم إبادة" الفلسطنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وشدد بيان صادر عن مجلس النقابة على إدانته بأشد العبارات للجوء العدو الإسرائيلى الغاشم للقصف المتعمد للمستشفى المعمدانى والذى أسفر عن سقوط المئات من الضحايا الأبرياء مؤكدا ان ذلك القصف جريمة بشعة ضد الإنسانية ولا بد من معاقبة مرتكبوها.

وأيد البيان موقف مصر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية مثمنا رفض الرئيس عبد الفتاح السيسى تصفية القضية الفلسطينية وتفريغها من محتواها.