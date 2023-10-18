شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية بمصر تدين أحداث العنف والحرب بفلسطين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تدين الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر أحداث العنف تجاه المدنيين الفلسطينيين، واستهداف المدنيين الأبرياء.
وتعتبر الكنيسة الأسقفية أن ما يحدث فى فلسطين مجزرة وفضيحة إنسانية لقتل أبرياء يطلبون العلاج والدواء وملجأ آمن.
ورفعت الكنيسة الأسقفية صلواتها من أجل شعب فلسطين واستهداف مستشفى الكنيسة الأسقفية بغزة والمطران حسام ناعوم مطران الكنيسة الأسقفية بالقدس من أجل أن يمنح الله التعزية والرجاء لكل المنكوبين، واثقين في رحمته للذين يعانون أهوال الحروب.
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