الكنيسة الأسقفية بمصر تدين أحداث العنف والحرب بفلسطين

ورفعت الكنيسة الأسقفية صلواتها من أجل شعب فلسطين واستهداف مستشفى الكنيسة الأسقفية بغزة والمطران حسام ناعوم مطران الكنيسة الأسقفية بالقدس من أجل أن يمنح الله التعزية والرجاء لكل المنكوبين، واثقين في رحمته للذين يعانون أهوال الحروب.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012