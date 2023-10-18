شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يفتتح عددا من المدارس فى السويس ويتابع انتظام الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم الأربعاء، إلى مقر ديوان عام محافظة السويس، وذلك لتفقد وافتتاح عدد من المدارس ومتابعة انتظام العام الدراسى 2023 / 2024

وكان فى استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة، اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، واللواء يسري سالم مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية وخالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس، وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، ولفيف من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتفقد وافتتاح عدد من المدارس بالمحافظة.

كما يعقد الوزير والمحافظ اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسى الجديد.