شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية ببولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قبل قليل، جولة تفقدية بعدد من المنافذ والسلاسل التجارية بشارع العشرين بحي بولاق الدكرور، لمتابعة تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية لضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

واطمأن المحافظ على أسعار السلع المقدمة بالمنافذ مثل (السكر – الزيت – السمن – الأرز – المكرونة – الدقيق ومختلف المنتجات) والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

ووجه محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات التفتيشية المستمرة من قبل مسئولي التموين والمتابعة الميدانية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.