شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية حقوق الإنسان: ما يحدث فى فلسطين لا يوجد كلمة فى القواميس لوصفه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دعا فولكر تورك، المفوض السامى لحقوق الإنسان، الدول العربية لجعل التعليم الابتدائي والثانوي حق لكل طفل، مع ترسيخ حقوق الإنسان فى المناهج الدراسية، وإزالة القوالب القائمة على النوع أو الجنس من المناهج،
وتابع مازن شقورة: نضع فى أولوياتنا تكريس الحق فى التعليم، مشيرا إلى أن التثقيف فى مجال حقوق الإنسان يعزز المهارات وأيضا مواجهة التحديات والتفكير النقدي خاصة فى ظل ظروف تنتشر فيها المعلومات المضللة، داعيا أن تكون ضمن توصيات المنتدى ما يحدث ويدور فى المنطقة العربية باعتبار حقوق الأطفال والحق فى الحياة من أهم الحقوق.
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