شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يدخل اعتصاما مفتوحا أمام معبر رفح حتى دخول المساعدات لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني فى غزة، والذى أدى لوفاة المئات من المدنيين، من بينهم أطفال ونساء وجرحى ومصابين.

وعبر التحالف الوطنى عن استنكاره لعدم وقف الاحتلال الإسرائيلي هجماته المتواصلة ضد المدنيين رغم العديد من المناشدات الدولية وإصراره على اتباع سياسات العقاب الجماعى الغاشمة.

وأضاف التحالف الوطني أنه وإذ نفسه صوت للمجتمع المدني في مصر يتوجه بأشد عبارات اللوم للمجتمع الدولى والذى يصر على غض الطرف واتباع مبادئ إزدواجية المعايير فى تطبيق القانون الإنسانى الدولى عندما يتعلق الأمر بالممارسات الإسرائيلية الإجرامية المستمرة.

وطالب التحالف الوطنى بجميع كياناته بضرورة فتح ممرات آمنة فوراً، تلبية لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها الدول والمنظمات لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين العزل المحاصرين في غزة، مؤكدا دخوله في اعتصام مفتوح اأمام معبر رفح حتى يتم فتح المعبر لدخول المساعدات بشكلٍ فوري وعاجل .