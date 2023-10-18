شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مجزرة مستشفى المعمدانى.. إضراب شامل فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عمّ الإضراب محافظات الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، تنديداً بالعدوان الإسرائيلى المتواصل لليوم الثانى عشر على التوالى على قطاع غزة، وبالمجزرة البشعة التى ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف المستشفى المعمدانى بمدينة غزة، وراح ضحيتها مئات الشهداء الليلة الماضية.

وشلّ الإضراب الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية في المحافظات الشمالية، مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك والمصارف، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهير شعبية إلى الاستمرار في فعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل المناطق والشوارع والميادين.

وشهدت المواصلات العامة إضرابا في جميع الخطوط، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها.

وعّم الحداد الأراضي الفلسطينية، وجرى تنكيس الأعلام على المؤسسات الرسمية الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية.