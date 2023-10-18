شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع "القاهرة الإخبارية" يبكى على الهواء بعد مجزرة مستشفى المعمدانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يتمالك رعد عبدالمجيد، مذيع قناة "القاهرة الإخبارية" نفسه من البكاء، أثناء حديثه مع منى عوكل مراسلة القناة من خان يونس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال عبدالمجيد: "عظم الله أجركم بالمصاب الجلل الذى أصاب غزة بمجزرة أصابت الأطفال والنساء، مجزرة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال والعالم الذى يغض البصر عما يجرى هناك فى غزة، مجزرة جديدة شهدناها ونشهدها اليوم".

ولم يتمالك عبدالمجيد نفسه وأعطى الكلمة لمراسلة القناة فى غزة، التى أكدت أن القصف متواصل حتى اللحظة، مشيرة إلى أن هناك استهدافات فى أماكن عديدة إلا أن الحدث الأكبر هو استهداف المستشفى المعمدانى وسط غزة، "المجزرة جعلتنا نشعر جميعا بالعجز وأصبحنا نرى الأحداث الأخرى صغيرة، وما يجرى جعلنا نرى المقاييس مختلفة تجاه الأحداث المحيطة".