شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر إعلامية: وصول الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر إعلامية، بوصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل.

وأعرب الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم الأربعاء عن "غضبه وحزنه العميق" جراء الانفجار المميت الذى وقع فى مستشفى المعمدانى فى غزة.

وأضاف بايدن فى بيان للبيت الأبيض فجر الأربعاء، أنه أمر فريق الأمن القومى بمواصلة جمع المعلومات حول ما حدث بالضبط.

واتهمت الفصائل الفلسطينية إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم، فى حين تقول إسرائيل إن صاروخا أخطأ مقاتلو حركة الجهاد الإسلامى الفلسطينية في إطلاقه هو المسؤول.