شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح عبد الفتاح السيسى تلغى فعالياتها اليوم حدادًا على شهداء فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي إلغاء جميع فعالياتها واللقاءات المقرر عقدها اليوم الأربعاء بمقر الحملة الرئيسى، حداداً على أرواح الشهداء الأبرياء في فلسطين، وتضامناً مع الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة والقصف الإسرائيلى الوحشى والمتعمد لمستشفى الأهلى المعمدانى مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ والذى أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين الأشقاء.

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