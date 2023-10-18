شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المسلى الصناعى بعد التخفيض.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العديد من السلع الأساسية تخفيضات بنسب تتراوح من 15 إلى 25% بعد تطبيق الحكومة مبادرة تخفيض الأسعار ، ويتم طرح المسلي الصناعى وزن 650 جرام بـ 42 جنيه وعبوة وزن 700جرام بـ 48 جنيها وعبوة 1.5 كجم بـ 97.5 جنيه وغيرها من العديد من المنتجات الأخرى ،كما أنخفضت أسعار الدواجن والبيض والعديد من السلع الأساسية الأخرى.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد حظرت كل الشركات التى تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية من مخالفة القرار الوزارى رقم 141 لسنة 2023 بشأن تنظيم تداول سلعة السكر، وأن تدون الشركات "اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافى، سعر البيع للمستهلك ، تاريخ الإنتاج مدة الصلاحية"، فى مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه فى ظروف التداول العادية "اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافى، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج مدة الصلاحية"،كما يدون بلد المنشآ واسم المستورد وعنوانه فى حالة الاستيراد أو تدون عبارة سكر مصرى فى حالة الإنتاج المحلى.