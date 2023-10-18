شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة يلتقى الرئيس السيسي لإجراء محادثات بشأن مساعدات غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الأمم المتحدة إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيجتمع الخميس في مصر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث كيفية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة التي تتعرض لهجمات مستمرة من إسرائيل.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك إن جوتيريش، الموجود الآن في الصين، سيلتقي بالرئيس المصري ومسؤولين آخرين في القاهرة للحديث عن الحرب الإسرائيلية على حماس ردا على الهجمات المفاجئة التي شنتها الحركة الفلسطينية في 7 أكتوبر.

ومن المقرر أن يتحدث جوتيريش أيضًا، السبت، في مؤتمر دولي يرعاه السيسي، بحسب دوجاريك.

ولم يحدد ما إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة سيتوجه أيضًا إلى إسرائيل أو إلى أي مكان آخر في الشرق الأوسط مع اشتداد الأزمة.

وقال دوجاريك إن جوتيريش سيركز على كيفية إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة بينما تستعد إسرائيل لهجوم بري على القطاع الساحلي الفقير.

وقال دوجاريك: "من الواضح أننا، من أجل نقل المساعدات الإنسانية عبر غزة، نحتاج إلى ممر آمن، أليس كذلك؟ لا يمكننا نقل شاحنات وقوافل المساعدات الإنسانية بينما يستمر القصف النشط".

وأضاف: "تجري مناقشات مكثفة نشارك فيها مع عدد من الأطراف لمحاولة توصيل المساعدات الإنسانية الأساسية في أسرع وقت ممكن، وهي الغذاء والماء والدواء. هناك حاجة ماسة إلى هذه الأشياء".