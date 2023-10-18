قبول دفعة جديدة من الأطباء للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة المدنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

صدَّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء؛ للتكليف للعمل بمستشفيات القوات المسلحة بالصفة المدنية.

التخصصات المطلوبة وشروط التقديم

الطب البشري:

يشترط للمتقدم أن يكون من خريجي دفعات (سبتمبر- أكتوبر- نوفمبر- ديسمبر) لعام 2022، وألا يقل التقدير عن "جيد".

طب أسنان:

يشترط للمتقدم أن يكون من خريجي دفعة مايو 2022، وألا يقل التقدير عن "امتياز".

طب علاج طبيعي:

يشترط للمتقدم أن يكون من خريجي عام 2022، وألا يقل التقدير عن "جيد".

طب صيدلة:

يشترط للمتقدم أن يكون من خريجي عام 2023، وألا يقل التقدير عن "جيد".

سيتم فتح باب سحب وتقديم الملفات حتى 31/12/2023؛ بإدارة الخدمات الطبية

للقوات المسلحة بكوبري القبة.