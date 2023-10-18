الداخلية تضبط تاجري عملة بالسوق السوداء في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، في ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية قيام (سائق، ومالك شركة- مقيمان بمحافظة المنوفية) بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفـي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.