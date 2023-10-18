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بطعنة في البطن.. عامل يُنهي حياة جاره بسبب خلافات في الإسكندرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، طرفي مشاجرة؛ لقيامهم بالتعدي على بعضهم وإحداث إصابتهم التي أودت بحياة أحدهم.

تبلغ لقسم شرطة سيدي جابر بمديرية أمن الإسكندرية بحدوث مشاجرة بدائرة القسم.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين "طرف أول" عامل بجراج ونجله "مصابان بجروح متفرقة بالجسم" – "طرف ثان" عاطل، له معلومات جنائية، توفى إثر إصابته بجرح طعني بالبطن بسبب خلافات سابقة حول الجيرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية محدثين إصاباتهم التي أودت بحياة الطرف الثاني.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والأداتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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